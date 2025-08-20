خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي

أشاد الإعلامي خالد الغندور بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا.

وكتب خالد الغندور :"عمرو السولية يحرز هدف عالمي في مرمي انبي من شوطة في المقص من خارج ال١٨".



وعلق الاعلامي خالد الغندور علي حالات طرد اللعيبة خلال الدوري المصري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"١٢ حالة طرد في الدوري المصري في اقل من ٣ اسابيع".



حقق سيراميكا كليوباترا فوزاً مستحقاً على حساب إنبي بهدفين دون رد ،فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 53، بعدما أرتدت الكرة من دفاع إنبي على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى عمرو السولية الذي سدد كرة قوية رائعة سكنت الشباك.

وأضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني فى الدقيقة 62، بعد كرة طولية لصالح سيراميكا لتصل إلى مروان عثمان داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى إسلام عيسى ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز سيراميكا كليوباترا إلى المركز السابع برصيد 4 نقاط، وتراجع فريق إنبي إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط.