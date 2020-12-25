ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يعلن إصابة كايل ووكر وخيسوس بفيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:00 م
كايل ووكر
كايل ووكر
Advertisements
محمد السعيد
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إصابة الثنائي كايل ووكر وجابيريل خيسوس بفيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19".

وذكر نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة ووكر وخيسوس بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إثنين موظفي من النادي".

وأضاف بيان النادي، أن الرباعي المصاب بفيروس كورونا سوف يخضع للعزل الصحي وفقا للبروتوكول الطبي.

وتمنى مانشستر سيتي الشفاء العاجل للمصابين خلال فترة أعياد الميلاد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رغم قرار العودة.. 10 أندية بـ الدوري الإنجليزي محرومة من تواجد جماهيرها في المدرجات

مانشستر يونايتد يتحدى السيتي في قمة نارية بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

أستون فيلا يواجه وولفرهامبتون في لقاء الجريحين بـ الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد السيتي والقنوات الناقلة

قبل مواجهة فولهام بـ الدوري الإنجليزي.. إصابة نجم ليفربول

بدون تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا ينتزع فوزاً قاتلاً من وولفرهامبتون.. فيديو

ترشيحاتنا

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

بعد إصابتها بكورونا.. عبير صبري تدعم يسرا برسالة مؤثرة

قرارات جديدة بشأن شهادات البنك الأهلى.. تعرف عليها

إيهاب الكومي يطالب بالتحقيق في تصريحات رضا عبد العال حول نادي طنطا.. فيديو

بعد الإعلان عن إصابتها بـ كورونا.. يسرا تظهر اليوم على أون إي .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام