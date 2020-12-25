مانشستر سيتي يعلن إصابة كايل ووكر وخيسوس بفيروس كورونا





وذكر نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة ووكر وخيسوس بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إثنين موظفي من النادي".





وأضاف بيان النادي، أن الرباعي المصاب بفيروس كورونا سوف يخضع للعزل الصحي وفقا للبروتوكول الطبي.





وتمنى مانشستر سيتي الشفاء العاجل للمصابين خلال فترة أعياد الميلاد.





ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.





يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.





أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إصابة الثنائي كايل ووكر وجابيريل خيسوس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".