علامات غير متوقعة تكشف إصابتك بأمراض خطيرة

في بعض الأحيان نصاب بمرض ما ولكننا لا نكتشفه الا فى حالة متأخرة مما يزيد صعوبة العلاج لذا نعرض لكم اهم العلامات الغير متوقعة التى تدل على اصابتنا بالأمراض وتتطلب زيارتنا للطبيب بشكل سريع، وذلك وفقا لما ذكره موقع " برايت سايد " .





1. قدم الوردي

إذا لاحظت أن قدميك لونها وردي حقًا وأن الجلد يبدو رقيقًا ومتجعدًا ، فيجب عليك إجراء فحص دم للتحقق من مستويات السكر في الدم، قد يشير هذا العرض إلى وجود مشكلة في التمثيل الغذائي ، بما في ذلك مرض السكري





الطبيب الذي يجب أن تزوره : أخصائي الغدد الصماء.





2. ضجة كبيرة عناق

المعانقة ليست دائما لطيفة. إذا شعرت أحيانًا كما لو أن شخصًا ما يعانقك بشدة أو يربطك حول الخصر أو الجسم أو الساقين ، فيجب عليك إجراء بعض الاختبارات لاستبعاد خطر الإصابة بالتصلب المتعدد، قد تشعر أيضًا بأحاسيس مزعجة في ذراعيك وساقيك - قد تشعر كما لو كنت ترتدي قفازات أو أحذية ثقيلة، قد يختلف الشعور من مزعج إلى مؤلم للغاية ، ولكن على أي حال ، يجب الانتباه إليه.





الطبيب الذي يجب أن تراه: طبيب أعصاب.





3. ترقق الحاجبين

إذا لاحظت أن حواجبك أصبحت أرق ، يجب عليك مراجعة الطبيب وفحص الغدة الدرقية، قد يكون هذا أحد أعراض قصور الغدة الدرقية .





الطبيب الذي يجب أن تزوره : أخصائي الغدد الصماء.





4. تورم أصابع القدم

حتى لو كان لديك جلد نقي ، لا تهيج ، لا حكة ، لكن أصابع قدمك تشبه النقانق ، يجب عليك مراجعة الطبيب. قد يشير هذا العرض إلى التهاب المفاصل الصدفي .





الطبيب الذي يجب أن تزوره : أخصائي أمراض الروماتيزم.





5. فقدان الشهية

لا ينبغي اعتبار عدم الرغبة في تناول الطعام هدية من آلهة اللياقة البدنية. إذا كنت تعاني من فقدان مفاجئ للشهية ولاحظت أنك تفقد الوزن ، فقد يكون ذلك من أعراض بعض الاضطرابات الأيضية. إذا كنت تعاني أيضًا من ارتداد الحمض ، فقد يكون هذا علامة على مرض الجزر المعدي المريئي .





الطبيب الذي يجب أن تزوره : أخصائي أمراض الجهاز الهضمي.





6. حكة في الجلد





إذا لاحظت أنك تعاني من حكة في الجلد ، فقد تكون هذه علامة على مرض السكري. ولكن قبل أن ترى الطبيب ، تحقق من بقعة الحكة: قد تكون الحكة ناتجة عن لدغة حشرة أو رد فعل تحسسي تجاه غسول جديد أو قماش رديء الجودة. إذا لم يفسر أي من هذه الأسباب الحكة ، يجب عليك مراجعة الطبيب لإجراء فحص.





الطبيب الذي يجب أن تزوره : أخصائي الغدد الصماء





7. عدم التسامح من الداخل

إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يطلبون دائمًا فتح النوافذ في وسائل النقل العام أو في المنزل وكان من الأسهل بالنسبة لك أن تتنفس في الخارج مقارنة بالمنزل أو في العمل ، فيجب عليك اختبار قلبك لاستبعاد خطر الإصابة بفشل القلب، وقد تحتاج إلى اختبار الغدة الدرقية أيضًا ، لأن قصور الغدة الدرقية يكون مصحوبًا بهذه الأعراض.





الطبيب الذي يجب أن تزوره : طبيب قلب ، أخصائي غدد صماء.





8. عدم التسامح مع فتح النوافذ

ومع ذلك ، إذا كنت تشعر بالبرد حتى في الصيف ، فلا تزال بحاجة إلى فحص الغدة الدرقية. قد يفتقر جسمك إلى اليود وقد يؤدي هذا النقص إلى قصور الغدة الدرقية .





الطبيب الذي يجب أن تزوره : أخصائي الغدد الصماء.









9. ظهور مفاجئ لهوس السرقة

قد يكون الجهل المفاجئ بالقانون والرغبة في سرقة شيء صغير حتى لو كان بإمكانك دفع ثمنه بسهولة ، أول علامة على الإصابة بالخرف . لسوء الحظ ، قلة قليلة من الناس على استعداد للاعتراف بالمشكلة وطلب المساعدة.. لهذا السبب يجب أن نولي المزيد من الاهتمام بأقاربنا وخاصة كبار السن.





الطبيب الذي يجب أن تزوره : طبيب أعصاب أو طبيب نفسي.





10. التغييرات في أظافرك





إذا لاحظت أن أظافرك يتغير شكلها وتصبح أكثر سمكًا وأوسع ، فقد يشير ذلك إلى أنك تعاني من مشاكل في القلب، لكن يجب أن تتذكر أن تعجر الأظافر ليس مرضًا في حد ذاته ، إنه مجرد عرض لعملية مرضية في جسمك يمكن أن تسببها أمراض متعددة ، لذلك يجب عليك إجراء فحص كامل.





الطبيب الذي يجب أن تزوره : طبيب قلب.