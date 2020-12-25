ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد تفشي السلالة الجديدة.. كارثة في أكبر مختبر لكورونا ببريطانيا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:05 م
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا في زيارة سابقة للمختبر
Advertisements
يارا زكريا
تواجه بريطانيا كارثةً في أكبر معمل اختبار لفيروس كورونا المستجد، حيث تفشت إصابات الفيروس بين موظفيه بعد اكتشاف السلالة الجديدة مما يهدد بتفشي المرض أكثر وإرهاق قدرة المختبر على مواكبة الطلب المتزايد لإجراء التحاليل المطلوبة. 

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، ادعى عامل في مختبر«ميلتون كينز» الذي يستهدف تحليل 70 ألف اختبار يوميًا، أن قواعد السلامة به  قد انتهكت من خلال موظفين يختلطون أمام المبني والاستقبال.  
 
مختبر Milton Keynes Lighthouse هو الأول في المملكة المتحدة الذي يسجل رسميًا السلالة الجديدة الأكثر قابلية للانتقال من فيروس كورونا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. 

وأبلغ موظفو الإدارة والمخازن عن حالات وعزل 20 من فريق المختبر المكون من 70 شخصًا، وفقًا لما ذكره أحد الموظفين الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

وكشف المصدر لشبكة سكاي نيوز:«أجري المختبر47000 اختبار يوم الثلاثاء، ولا توجد فرصة لأن نصل إلى 70000 في اليوم بالطريقة التي نسير بها،الأمر كله مزحة». 

من جانبها، نفت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية مزاعم انتهاك إجراءات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا خلال نوبات العمل المقدرة لكل شخص بـ 12 ساعة خلال فترة عيد الميلاد.

أعلنت المملكة المتحدة عن 39،036 حالة إصابة بفيروس كورونا و 574 حالة وفاة، ليلة عيد الميلاد، وبذل الناس مجهودًا كبيرًا لإجراء الاختبارات مع عدم أماكنية إجرائها في مراكز أخرى بسبب قيود الفيروس.

وتم افتتاح مختبرين جديدين في جامعة لندن هذا الشهر بعد أن تضاعفت مستويات الحالات في العاصمة ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين.



بعد تفشي السلالة الجديدة.. كارثة في أكبر مختبر لكورونا ببريطانيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

17 سلالة جديدة من فيروس كورونا تحيّر العلماء.. وهذا موقف اللقاح منها

رئيس الوزراء البريطاني يحذر شعبه: سلالة كورونا الجديدة سريعة الانتشار

بوريس جونسون: سلالة جديدة من كورونا تنتشر بنسبة 70% فى إنجلترا

الولايات المتحدة تعلن موقفها من تعليق الطيران مع بريطانيا

اكتشاف صادم لـ العلماء في سلالة كورونا الجديدة بشأن إصابة الأطفال

خلال أسابيع.. بايونتك الألمانية تتحدث عن إنتاج لقاح جديد ضد تحور كورونا

ترشيحاتنا

مصاب بكورونا منذ 25 يوما .. موعد جنازة المستشار لاشين إبراهيم

بعد تفشي السلالة الجديدة.. كارثة في أكبر مختبر لكورونا ببريطانيا

في 24 ساعة.. كورونا تضرب الوسط الفني.. هؤلاء أبرز النجوم ضحايا الفيروس

طريقة علاج الثالول التناسلي من الصيدلية

خروج قطار ركاب الأقصر- الإسكندرية عن القضبان في مدينة قفط بقنا

أمريكا تفرض قيودا على الوافدين من بريطانيا خوفًا من سلالة كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام