كفارة اليمين بالترتيب.. وما هو الغموس وكفارته

كفارة اليمين، الحلف لا يكون إلا بالله، ولكن من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنث فعليه كفارة يمين، ومن حلف فليحلف بالله أو ليصمت.
مقدار كفارة اليمين
كفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين وجبتين من أوسط طعام الحالف، وتختلف الوجبات باختلاف الأماكن والحالة المادية لكل فرد.
مقدار الكسوة في كفارة اليمين
ومقدار الكسوة هي التي تغطي البدن وتستر العورة؛ فالقميص فقط أو البنطلون فقط لا يصلح أن يكون كسوة عن كفارة اليمين، مع مراعاة أن يكون لكل يمين كفارة مستقلة.
ما هو اليمين الغموس
سمي هذا اليمين بالغموس، لأنه يغمس صاحبه في النار بسبب تعمده الكذب فيه، و كفارته الاستغفار والتوبة إلى الله مع إطعام عشرة مساكين.
كفارة اليمين الغموس.
كفارة اليمين الغموس
لا ينبغي على الإنسان أن يحلف بالله كذبا، لقوله تعالى فى كتابه الكريم {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ }، من كان حالفًا فليحف بالله ولكن يحلف بالله صدقًا أما أن يعرض الله سبحانه وتعالى للحلف به كذبًا أو للخروج من المأزق فهذا لا ينبغى ان يكون من المسلم حتى يعظم ربه ويعظم الحلف به، ومن حنث فى يمينه فعليه أن يطعم 10 مساكين وأن لم يستطيع فعليه ان يصوم 3 ايام ولا يشترط فيها التتابع.
كفارة عدم الوفاء بالنذر
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الوفاء بالنذر من شيم المؤمنين، منوها أنه إذا نذر الإنسان شيئا وكان طاعة لله يجب عليه الوفاء بالنذر وإذا عجز عن الوفاء به فإن الله لا يكلف نفسا إلى وسعها، ويجب إخراج كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، أو الصوم 3 أيام.
كفارة اليمين بالترتيب