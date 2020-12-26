كفارة اليمين بالترتيب.. وما هو الغموس وكفارته

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الوفاء بالنذر من شيم المؤمنين، منوها أنه

إذا نذر الإنسان شيئا وكان طاعة لله يجب عليه الوفاء بالنذر وإذا عجز عن الوفاء به فإن الله لا يكلف نفسا إلى وسعها، ويجب إخراج كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، أو الصوم 3 أيام.