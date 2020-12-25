ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي سليم لـ صدى البلد: 2020 عام صعب.. وهذا ما أتمناه في 2021

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
قالت الفنانة مى سليم، إن عام 2020 كان جيد بالنسبة لها على المستوى العملي، لافتة الي انها حققت نجاحات كبيرة بالمسلسلات التي شاركت فيها منها خيط حرير، وضربة معلم.

وأضافت مي سليم لـ صدى البلد: "على المستوى الشخصي العالم كله كان صعب في 2020، بسيب فيروس كورونا، وتأثيره على كل الاوضاع الاقتصادية وغيرها، وأتمنى ان يحمل العام الجديد 2021 معه كل الخير، ويزول فيروس كورونا عن العالم".

يذكر ان مسلسل "ضربة معلم" من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عرض مسلسل ضربة معلم لـ محمد رجب 21 نوفمبر

محمد رجب يعلن عن بداية عرض "ضربة معلم"

ورد وجابر.. شاهد مي سليم بصحبة محمد رجب في كواليس مسلسل ضربة معلم

بوستر مسلسل محمد رجب الجديد "ضربة معلم" .. شاهد

مي سليم تشارك جمهورها كواليس مسلسل "خيط حرير"

محمد عز يروج لـ "ضربة معلم" بهذه الصور.. شاهد

ترشيحاتنا

إفراج من العزل.. الصحة السعودية تزف بشرى لمتلقي لقاح كورونا

يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

تصل لـ 475 جنيها.. تطبيق زيادة رواتب المعلمين خلال أسبوع

بسبب مستحقاته المتأخرة.. فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك

إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق على البحر في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام