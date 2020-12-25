لو مش عارفة تختاري.. إليكِ طريقة تنسيق الملابس لأصحاب الجسم البيضاوي

ويعتبر الجسم البيضاوي هي واحدة من أكثر الأشكال شيوعًا، إذا كنت تعتقد أنه لديك شكل بيضاوي أو تفاحة، فأنت لست وحدك! هناك الملايين من النساء حول العالم لديهن شكل مشابه لشكل الجسم البيضاوي، وهذا يعني أن هناك الكثير من الأساليب المتاحة التي تجعلك تبدو وتشعر بالراحة عند

واختيار الستايلات التي تناسب شخصيتك.