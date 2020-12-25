لو مش عارفة تختاري.. إليكِ طريقة تنسيق الملابس لأصحاب الجسم البيضاوي

ويعتبر الجسم البيضاوي هي واحدة من أكثر الأشكال شيوعًا، إذا كنت تعتقد أنه لديك شكل بيضاوي أو تفاحة، فأنت لست وحدك! هناك الملايين من النساء حول العالم لديهن شكل مشابه لشكل الجسم البيضاوي، وهذا يعني أن هناك الكثير من الأساليب المتاحة التي تجعلك تبدو وتشعر بالراحة عند ارتداء الملابس واختيار الستايلات التي تناسب شخصيتك.
ويعتمد اختيار الملابس المناسبة بالنسبة لأصحاب الجسم البيضاوي على إبراز الجزء العلوي من الجسم والذراعين، ويمكن بالملابس تحقيق شكل الساعة الرملية في هذا النوع من الأجسام وتحديد محيط الخصر لـ الجسم البيضاوي.
ويجب التركيز في الملابس المناسبة لأصحاب الجسم البيضاوي على الذراعين والرجلين، وإبراز الجزء العلوي من الجسم بتوب كب بدون حمالات لتعطي مظهرا مميزا بشكل ناعم. وغير مبالغ، لذا يجب تجنب ارتداء الفساتين الواسعة من الأسفل وذات التصميمات المتكلفة.
وإن ارتداء الملابس التي تناسب شكل الجسم البيضاوي يعني ببساطة العثور على قطع من الملابس التي تبرز أفضل ميزاتك، وهناك بعض الأنماط التي تعمل بشكل أفضل مع أشكال معينة، فمن المهم أن نفهم ما هو شكل الجسم البيضاوي. بشكل عام ارتداء الملابس ذات الأرجل النحيلة والصدر الكبير والوركين الضيقين.
ويحتاج نوع الجسم البيضاوي إلى تحديد الخصر عند اختيار الملابس ، يمكن أن تكون الصور الظلية التي تحدد خصرك خيارًا رائعًا، مثل اختيار البلوزات والتونيكات المحددة من منطقة الخصر، مع اختيار البلوزات ذات العنق المربع، والسترات الملحقة بحزام أسفل الصدر.