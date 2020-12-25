محافظ بورسعيد يتابع الإجراءات الاحترازية لحماية العمال بالمشروعات

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة ، اجتماعا ، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بحضور الدكتور محمد الغندور استشاري المحافظة واالمهندسان محمد سلامة مدير عام شركة اطلس و طارق نوفل رئيس مجلس إدارة شركة الفتح المنفذان للمشروعات

واستعرض اللواء عادل الغضبان ، مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتى تتم فى العديد من القطاعات بأحياء المحافظة فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة .منها ميناء بورسعيد البري وشارع البترول والرحاب.





وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات ، مؤكدا على تذليل كافة العقبات التى تساهم فى سرعة إنجاز الأعمال الجارية.





ومن جانبه أكد المهندس محمد سلامة ان معدلات العمل تفوق كافة الجدوال الزمنية الموضوعة و المحددة لافتا الى ان الاعمال تتم فى توقيت صعب خاصة مع دخول الموجة الثانية لفيروس كرونا والتى تهدد سلامة المواطنين.

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وشدد سلامة على أن الشركة تتخذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية العمالة فى المواقع لإنهاء الأعمال فى توقيتات تسبق الجداول الزمنية بالشكل اللائق ببورسعيد وتاريخها.





وكشف المهندس طارق نوفل عن معدلات الأداء والبدء فى أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الدقهلية بحى العرب، بناء على تعليمات اللواء اركان حرب عادل الغضبان وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمختلف الشوارع بالمدينة ورفع كفاءتها وحفاظا على الشكل الجمالى والحضارى لبورسعيد بما يتواكب مع مختلف التطورات التى تمت على أرض بورسعيد .

وأكد نوفل أنه سيتم رصف شارع الدقهلية استكمالا لأعمال رصف الطرق الرئيسية والجانبية بجميع الأحياء ، ولاستكمال الأعمال التى تمت بكافة شوارع حى العرب لإعادة هيكلة وتيسير حركة السيارات والمشاة بالمنطقة باعتبارها من الطرق الحيوية بمحافظة بورسعيد .

وأشار نوفل إلى المجهودات المبذولة فى ظل قيادة اللواء عادل الغضبان لبورسعيد خاصة وأن المحافظة بدأت منذ فترة كبيرة الارتقاء بالطرق والشوارع بالتوازى مع كافة المشروعات التى تهدف لتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين، انطلاقا من تحقيق خطط التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.