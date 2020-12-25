الجونة يتصدر الدوري الممتاز بالفوز على أسوان 1-0

جاء هدف فريق الجونة عن طريق والتير بواليا في الدقيقة 56 من عمر اللقاء .

وطرد سامي الشيشيني المدير الفني لفريق أسوان في الدقيقة 38 من زمن المباراة كما طرد محمد جابر لاعب فريق زهرة الجنوب في الدقيقة 92 بعد لمس الكرة بيده .

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: عمر رضوان، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو الحلوانى، أحمد أيمن، جون أفري، هيثم الفيل، أحمد سعيد أوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى.





كما أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة تشكيل الفريق: إسلام طارق، الجزار، لوكا، جوناثان، يكن، نور السيد، سيرجى أكا، اسلام رشدى، إسلام عبد النعيم، كريم الطيب ووالتر بواليا.