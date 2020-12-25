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الحرب تشتعل .. أبل تحمي بيانات المستخدمين وتهدد إعلانات فيسبوك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:46 م
فيس بوك وأبل
فيس بوك وأبل
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أسامة علي
عرضت فضائية الغد تقريرا عن تفاصيل الأزمة والحرب المشتعلة بين فيسبوك وآبل الامريكية.

وكشف التقرير، أن الحرب بين فيس بوك وأبل، لم تعد سرا وظهرت للعلن ويستخدم فى كل الأسلحة الممكنة، ذلك بعد إزالة فيس بوك "العلامة الزرقاء"، -التي تمنح للشركات والشخصيات العامة لتدل على هويتها الحقيقية- الخاصة التي توثق الصفحة الرئيسية لشركة أبل.

وأوضح التقرير، أن المدير التنفيذي لـ فيسبوك مارك زوكربيرج، انتقد التحديثات الخصوصية فى نظام تشغيل أجهزة أبل "IOS 14" التى تدخل حيز التنفيذ العام المقبل والتى ستمنح المستخدمين حق الإذن من عدمه فى التطبيقات لكي تتبعهم لأغراض إعلانية، فى الوقت الذى يعتبر فيه فيس بوك احد التطبيقات التى تتبع المستخدمين.

ولفت التقرير إلى أن حرب الردود اشتعلت بين المدير التنفيذي لـ أبل "تيم كوك" المدير التنفيذي لـ فيسبوك "مارك زوكربيرج"، ولفت الأخير أن التي الخصوصية التى تخطط "أبل" لتطبيقها ستمثل ضربة كبيرة لموارد "الإعلانات" فيس بوك.
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