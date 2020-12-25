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مرأة

بالبيجاما.. أسيل عمران بإطلالة ناعمة مع أرنب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:07 م
اسيل عمران
اسيل عمران
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آية التيجي
شاركت الفنانة أسيل عمران متابعيها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"،  صورة جديدة، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة، مع الارنب الخاص بها في منزلها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وظهرت أسيل عمران بإطلالة ناعمة وجذابة ترتدي بنطالا  باللون الأوف وايت مع جاكيت كاروهات بالوان مختلفة بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت أسيل عمران بجمع  خصلات شعرها السوداء بـ"توكه" باللون اللبني الناعم، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف اسيل عمران في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث اختارت إبراز رقة وجمال ملامحها.

وابرزت اسيل عمران انوثتها ببعض الاكسسوارات الناعمة، فقامت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي  ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

وشاركت أسيل عمران في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات و أغاني منفردة.

كما دخلت اسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل إسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.

وتزوجت اسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، والذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجان بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما. إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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