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رياضة

غزل المحلة يباغت طلائع الجيش بهدف في بداية الشوط الأول

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:28 م
فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة
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حسن العمدة
أحرز غزل المحلة الهدف الأول فى شباك طلائع الجيش، قبل مرور 10 دقائق على بداية الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف غزل المحلة، فى الدقيقة التاسعة، بعد مراوغة رائعة من هاني عادل لـ حسين السيد وناصر منسي، على يمين منطقة الجزاء، ثم أرسل كرة عرضية، حاول الحارس محمد بسام تشتيتها، ولكن وصلت لأحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء، فسددها الأخير داخل المرمى.

وهدد أحمد سمير مرمي غزل المحلة بعد تبادل تمرير الكرة مع ناصر منسي على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس عمرو شعبان تصدى للكرة على مرتين.
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