غزل المحلة يباغت طلائع الجيش بهدف في بداية الشوط الأول

أحرز غزل المحلة الهدف الأول فى شباك طلائع الجيش، قبل مرور 10 دقائق على بداية الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.





وجاء هدف غزل المحلة، فى الدقيقة التاسعة، بعد مراوغة رائعة من هاني عادل لـ حسين السيد وناصر منسي، على يمين منطقة الجزاء ، ثم أرسل كرة عرضية ، حاول الحارس محمد بسام تشتيتها ، ولكن وصلت لأحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء ، فسددها الأخير داخل المرمى.



