نائبة: برلمان 2021 سيشهد طفرة في التشريعات لتمكين المرأة

قالت أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 هو برلمان الوطن بلا منازع، لأن به نسبة تمثيل غير مسبوقة للمرأة، كما أنه تجسيدا لوعود الرئيس السيسي على أرض الواقع بتمكين المرأة والشباب.





واضافت النائبة في خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن البرلمان تتويج للمرأة المصرية بحصولها على أكبر نسبة من الأعضاء في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وتأكيدا لمجهودات الدولة والرئيس السيسي بتمكين المرأة وإنصافها.





واوضحت عقب استخراج كارانيه العضوية، أنها تأمل في التقدم بمشروعات القوانين الخاصة بحقوق المرأة وتقديم تشريعات تليق بالمرأة المصرية التي تستحق الكثير، معلنة انضمامها للجنة الاسكان لأهمية مشروعات القوانين التي تخصها.





وقالت إن البرلمان القادم، سيشهد طفرة تشريعات لتمكين المرأة وتنمية حقيقية وتصليح عيوب وعوار تشريعات عفا عنها الزمن وتحتاج الي تطوير، مشيرة الى أن البرلمان الجديد، يشهد تنوع سياسي وحزبي غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية بما يجعله برلمانا يليق بالوطن في القرن ال21 وقادر على مواجهة التحديات الضخمة التي يجابهها الوطن والدفاع عن قيادته الوطنية الأصيلة ممثلة في الرئيس السيسي.





يذكر أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد أكبر مشاركة للمرأة في تاريخ الحياة البرلمانية على الإطلاق وخاصة بعد أن منح الدستور والقانون نسبة التمييز الإيجابي للمرأة بنسبة ٢٥ ٪؜.