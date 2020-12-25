ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة: برلمان 2021 سيشهد طفرة في التشريعات لتمكين المرأة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:49 م
أمل سلامة عضو مجلس
أمل سلامة عضو مجلس النواب
Advertisements
يوسف سامح
قالت أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 هو برلمان الوطن بلا منازع، لأن به نسبة تمثيل غير مسبوقة للمرأة، كما أنه تجسيدا لوعود الرئيس السيسي على أرض الواقع بتمكين المرأة والشباب.

واضافت النائبة في خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن البرلمان تتويج للمرأة المصرية بحصولها على أكبر نسبة من الأعضاء في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وتأكيدا لمجهودات الدولة والرئيس السيسي بتمكين المرأة وإنصافها.

واوضحت عقب استخراج كارانيه العضوية، أنها تأمل في التقدم بمشروعات القوانين الخاصة بحقوق المرأة وتقديم تشريعات تليق بالمرأة المصرية التي تستحق الكثير، معلنة انضمامها للجنة الاسكان لأهمية مشروعات القوانين التي تخصها.

وقالت إن البرلمان القادم، سيشهد طفرة تشريعات لتمكين المرأة وتنمية حقيقية وتصليح عيوب وعوار تشريعات عفا عنها الزمن وتحتاج الي تطوير، مشيرة الى أن البرلمان الجديد، يشهد تنوع سياسي وحزبي غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية بما يجعله برلمانا يليق بالوطن في القرن ال21 وقادر على مواجهة التحديات الضخمة التي يجابهها الوطن والدفاع عن قيادته الوطنية الأصيلة ممثلة في الرئيس السيسي.

يذكر أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد أكبر مشاركة للمرأة في تاريخ الحياة البرلمانية على الإطلاق وخاصة بعد أن منح الدستور والقانون نسبة التمييز الإيجابي للمرأة بنسبة ٢٥ ٪؜.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تتصدر المشهد.. عضو القومي للمرأة: السيدة المصرية دائما وأبدا تدعم الدولة.. فيديو

برلماني: تصدر المرأة صفوف انتخابات النواب مشهد حضاري غير مسبوق

قيادية بمستقبل وطن: المرأة في عهد السيسي شهدت تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي

برلماني: السيسي مكن المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

نائبات برلمانيات: تمثيل المرأة في برلمان 2020 غير مسبوق "فيديو"

برلمان 2021..القائمة الوطنية من أجل مصر نموذج لإنهاء سيطرة الحزب الواحد على مقاعد النواب..مستقبل وطن:حرصنا على تمثيل جميع القوى الحزبية فى المجلس الجديد..ونائب:أتوقع وجود معارضة بناءة تعمل لصالح البلد

ترشيحاتنا

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق على البحر في أحدث ظهور لها

كورونا يضرب أكبر معمل تحاليل بـ بريطانيا

سأعود في أقرب وقت.. عمرو السولية يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

رفقة ابنها.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام احتفالا بالكريسماس

إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا

حشود عسكرية.. الجيش السوداني يستعد للتصعيد مع إثيوبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة ابنها.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام احتفالا بالكريسماس

عمره 7 سنوات فقط.. طفل يحقق شهرة بسبب مهاراته في قيادة الطائرات.. شاهد

بفستان أنيق .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها