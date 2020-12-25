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فن

خاص| رد رانيا يوسف على شائعة مغادرتها منزلها خوفا من الملاحقة القضائية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:47 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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قسم الفن
سخرت النجمة رانيا يوسف من شائعة مغادرتها منزلها وانتقالها لمنزل اخر خوفا من الملاحقة القضائية رافضة التعليق بأكثر من ذلك.

وأكدت رانيا لـ صدى البلد انها تواصل تصوير مسلسل جديد يبدأ عرضه منتصف الشهر الجاري

يأتي ذلك بعدما، نشرت الفنانة البرومو عبر صفحتها على "فيسبوك"، حيث تحدث معها المذيع العراقي عن عن سبب إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، لتجيب عليه بقولها: "مؤخرتي مميزة".

وأثار تصريح رانيا يوسف الجريء، الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث رآه البعض تحريضا واضحا على الفسق والفجور، مطالبين بمحاسبتها على مثل هذه التصريحات.

بدوره أعلن المحامي نبيه الوحش، تقدمه و65 محاميًا آخرين، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة رانيا يوسف، باعتبارها تحرض على الفسق والفجور، على حد وصفه.

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