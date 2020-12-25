خاص| رد رانيا يوسف على شائعة مغادرتها منزلها خوفا من الملاحقة القضائية

وأكدت رانيا لـ صدى البلد انها تواصل تصوير مسلسل جديد يبدأ عرضه منتصف الشهر الجاري

يأتي ذلك بعدما، نشرت الفنانة البرومو عبر صفحتها على "فيسبوك"، حيث تحدث معها المذيع العراقي عن عن سبب إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، لتجيب عليه بقولها: "مؤخرتي مميزة".





و أثار تصريح رانيا يوسف الجريء، الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث رآه البعض تحريضا واضحا على الفسق والفجور، مطالبين بمحاسبتها على مثل هذه التصريحات.



