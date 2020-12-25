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توك شو

الباز عن مهاجمي محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس: متطرفين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:54 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسراء صبري
علق الإعلامي محمد الباز على صورة احتفال اللاعب محمد صلاح بالكريسماس، قائلا: هو بيحتفل مع العائلة عادي جدا ولكني وجدت هجوم غير طبيعي من قبل العرب والمصريين على احتفال محمد صلاح".

وأكمل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: التعليقات تفضح التطرف المتواجد لدى العرب، معقبا: محمد صلاح يمتلك أكثر من ثقافة ويجب عليه أن يشارك في الاحتفال بالكريسماس مثلما يشاركه الآخرين في الاحتفالات الخاصة بنا.

وتابع: لا تستمع لهؤلاء المتطرفين المتخلفين يا محمد.. مضيفا: ليس من حق المصريين أن يحاسبوا أحد.
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