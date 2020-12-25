ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا لتركيا.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:41 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في تركيا
Advertisements
قسم الخارجي
حذر الاتحاد الأوروبي، تركيا، من تداعيات "التطور السلبي" لأوضاع حقوق الإنسان على العلاقة بينهما، منددا بالحكم القضائي الصادر غيابيا في أنقرة ضد الصحفي جان دوندار.

وقالت  نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل أعرب أكثر من مرة عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

يشار إلى أن محكمة تركية، أصدرت حكما بالسجن 27 عاما، ضد الصحفي التركي "دوندار"، المقيم في ألمانيا× وذلك بسبب نشره تحقيقا في عام 2015، حول تسليم المخابرات التركية، شحنات أسلحة، إلى جماعات إسلامية في سوريا.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد قدم لتركيا توصيات لمعالجة الوضع، وتابعت " لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية ضد جان دوندار على خلفية حقه الأساسي في حرية التعبير يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل لرجل الأعمال عثمان كافالا".

وأشارت إلى أن تركيا عليها التحرك بشكل عاجل لتحقيق  تقدم ملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.

وأكدت نسرالي أن ذلك يشمل  إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي.

في المقابل، يبدأ البرلمان التركي جلسة لمناقشة مشروع قانون يشدد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، في خطوة تلقى رفضا واسعا من قبل المعارضة التركية وتهدف للحد من حرية منظمات المجتمع المدني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أقوى تحرك يوناني لمعاقبة تركيا.. حملة شرسة قد تنتهي بإجراء قاسٍ

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في أدنى مستوياتها التاريخية.. تفاصيل

أردوغان سيواجه إجراءات أكثر صرامة مع بايدن

كشف فضائح مخابرات أردوغان في سوريا.. السجن 27 عاما لـ صحفي تركي منفي بألمانيا

ترشيحاتنا

بـ 118 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات أرخص سيارة في مصر |صور

مصرع وكيل نيابة بـ بني مزار في حادث سير بالمنيا

بعد ترشيحه لمواجهة كورونا.. فوائد غير متوقعة لتناول لبن السرسوب

بعد ظهوره على الهواء بدلا منه.. وائل الابراشي لـ يوسف الحسيني: هما طلعوك كده إزاي

شبيك لبيك يا مصطفى.. قصة سيارة إسماعيل يس فى فيلم "الفانوس السحري"| صور

دون أدوية.. 3 حلول فعالة للتخلص من التهاب الحلق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترشيحه لمواجهة كورونا.. فوائد غير متوقعة لتناول لبن السرسوب

اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو

دون أدوية.. 3 حلول فعالة للتخلص من التهاب الحلق