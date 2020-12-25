الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا لتركيا.. تعرف على التفاصيل

حذر الاتحاد الأوروبي، تركيا، من تداعيات "التطور السلبي" لأوضاع حقوق الإنسان على العلاقة بينهما، منددا بالحكم القضائي الصادر غيابيا في أنقرة ضد الصحفي جان دوندار.





وقالت نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل أعرب أكثر من مرة عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





يشار إلى أن محكمة تركية، أصدرت حكما بالسجن 27 عاما ، ضد الصحفي التركي "دوندار" ، المقيم في ألمانيا× وذلك بسبب نشره تحقيقا في عام 2015 ، حول تسليم المخابرات التركية ، شحنات أسلحة ، إلى جماعات إسلامية في سوريا.





وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد قدم لتركيا توصيات لمعالجة الوضع، وتابعت " لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية ضد جان دوندار على خلفية حقه الأساسي في حرية التعبير يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل لرجل الأعمال عثمان كافالا".





وأشارت إلى أن تركيا عليها التحرك بشكل عاجل لتحقيق تقدم ملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.





وأكدت نسرالي أن ذلك يشمل إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي.



