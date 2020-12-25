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إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل إصابته بـ كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:42 م
الإعلامى إبراهيم
الإعلامى إبراهيم عيسى
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إسراء صبري
كشف الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسى عن إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، حيث أكد أن الأوضاع الحالية شديدة الخطورة، وأننا لسنا مقبلين على الخطر، لأننا داخل الخطر نفسه.

وأكمل عيسى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه حينما أصيب بالفيروس عزل نفسه لمدة 10 أيام فى المنزل، حتى تعافيه، مشيرا إلى أن هذه الموجة الثانية من انتشار الفيروس شديدة الخطوة والانتشار، إلا أن الأمل يظل متواجدا باللقاحات التى يتم تصنيعها فى الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وتابع عيسى، مصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد، و20 مليون جرعة من سونى فارم، والفئات الأولى باللقاح هم كبار السن والطواقم الطبية، ففى أمريكا بدأ توزيع اللقاح وكذلك فى أوروبا والمملكة العربية السعودية.
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