طارق يحيى يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي

أبدى طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، استياءه الشديد من الشائعات التي تطارد الفريق وخاصة فرجاني ساسي لاعب الوسط.

وقال يحيى عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إن كل ما يثار عن رفض فرجاني ساسي استكمال التدريبات غير صحيح مؤكدا أن اللاعب تعرض للإصابة بسبب الحمل البدني الكبير الذي قام به باتشيكو المدير الفني في التدريبات اليوم.

وأعرب مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استيائه الشديد بسبب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول خروج التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب غضبه لعدم حصوله علي مستحقاته المتأخرة.





وأكد المصدر أن خروج اللاعب لا يأتي إلا بقرار من الجهاز الفني والطبي للفريق الأبيض ودون أي مشكلة أو أزمة كما أثير مؤخرا.





وأضاف المصدر أن اللاعب عاني من إجهاد في تدريب اليوم وخرج ليواصل تدريبات في الجيم استعدادا لمباراة سموحة ولم يشارك في التقسيمة الجماعية التي أقيمت اليوم.





وفي نفس الوقت لم يحضر مصطفى محمد تدريب الفريق اليوم في ظل تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة بعد تلقيه عرض فرنسي للاحتراف.





ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لاقناع اللاعب مصطفي محمد بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم لحين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية على أمل وصول عروض أفضل له





الجدير بالذكر أن حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك أكد أن الإدارة بصدد الانتهاء من مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة القليلة المقبلة لحسم ملف التجديد له بعد تأكيد اللاعب رغبته في الاستمرار بين صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.









أضاف حسين السيد أن فرجاني ساسي لاعب محترف ويقدر قيمة الزمالك ويعلم أن إدارة النادي ترغب في المقابل في الإبقاء على اللاعب وكل ما طلبه حاليًا هو الحصول على المستحقات المالية المتأخرة للاتفاق النهائي على عقود التجديد مع القلعة البيضاء.









واستبعد حسين السيد توقيع فرجاني ساسي لأي نادي خلال يناير المقبل قبل 6 أشهر من العقد الحالي للزمالك لأن الجميع يشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين في الفترة الحالية ولا يريد الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.



