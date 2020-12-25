ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. تزوير البريد الالكتروني ونسبته لشخص آخر يعرضك للمساءلة القانونية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:00 م
تزوير البريد الالكتروني
تزوير البريد الالكتروني - ارشفية
Advertisements
حسن رضوان
تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018  بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  عقوبات رادعة لـ بمافيا سرقة البيانات الشخصية، بعد أن أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى وأقره مجلس النواب.


ويهدف القانون لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.


ونرصد أبرز العقوبات التي وضعها القانون في حالة السرقة أو الدخول عمدًا على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على عقوبات استخدام المواقع الإلكترونية فى عمليات التزييف

الإفتاء: نشر اليوتيوبرز المقاطع المصورة تفاصيل حياتهم الشخصية حرام شرعا

دار الإفتاء: نشر اليوتيوبرز فيديوهات تفاصيل حياتهم الشخصية حرام شرعا.. إفشاء الخصوصيات يروج لانتشار الفاحشة في المجتمع.. سلوك يتنافى مع الإسلام الذي أمرنا بالتستر والاستتار

غرامات تصل لـ 50 ألف جنيه.. عقوبات جديدة تنتظر سارق الواي فاي

6 أشهر حبسا و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات جديدة لـ سارق البريد الإلكتروني

"متتهورش".. تصل إلى المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات التهديد الإلكتروني

ترشيحاتنا

كارثة في الزمالك.. 5 لاعبين يحق لهم التوقيع لأي ناد في يناير

مصرع وكيل نيابة بـ بني مزار في حادث سير بالمنيا

بعد ترشيحه لمواجهة كورونا.. فوائد غير متوقعة لتناول لبن السرسوب

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل

إصابة السيناريست محسن الجلاد وأسرته بفيروس كورونا

أحمد فوزي: أزمة ستواجه الزمالك والأهلي بسبب الأجانب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات RENEGADE 2020 عملاقة JEEP الصغيرة | صور

من غير تعب.. 3 خطوات فعالة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل