ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب كورونا .. منتخب الكرة النسائية يستدعى 5 لاعبات جدد لمواجهة لبنان وديا غدا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:24 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
 اختتم منتخب مصر لكرة القدم النسائية دون الـ 20 عاما، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب لبنان في اللقاء الودي الثاني المقرر إقامته غدا السبت علي استاد بتروسبورت في الثانية ظهرا في ختام المعسكر المغلق لحفيدات الفراعنة استعدادا لتصفيات الأمم الإفريقية وكأس العالم.


واستعان أحمد رمضان المدير الفني 5 لاعبات للانضمام للمعسكر، هن "فريدة امير وملك مراد وندى الغريب ونور نيازي وفرح هشام"، وشاركن في المران استعدادا للقاء لتعويض غياب 5 لاعبات لإصابتهن بفيروس كورونا حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعزلهن حفاظا علي سلامة باقي اللاعبات .

 وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في المباراة الأولي بثلاثية مقابل هدف. ويسعي الجهاز أحمد رمضان المدير الفني لتقدم مباراة قوية وتحقيق الفوز في مباراة الغد.

 وعالج قام الجهاز الفني الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية خلال التدريبات و ركز علي النواحي الهجومية وانهاء الهجمات بشكل سليم وترجمتها لأهداف . كما ادي منتخب لبنان مرانه الاخير استعدادا للقاء تحت قيادة هاغوب بمرجيان .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب النسائية يدخل معسكرا مفتوحا لمواجهة لبنان وديا مرتين.. صور

الشرطة وبتروسبورت يستضيفان وديتي منتخب النسائية ولبنان

وصول منتخب لبنان لمواجهة منتخب النسائية وديًا مرتين

منتخب الكرة النسائية يواصل استعداداته لمواجهة لبنان وديا

منتخب الكرة النسائية يواجه لبنان وديا استعدادا للتصفيات الأفريقية والمونديال

نورا سمير تدير ودية منتخب النسائية ولبنان تحكيميا

ترشيحاتنا

وفاة مدير برامج بالتليفزيون المصري بفيروس كورونا

المدير الفني لمنتخب الكاميرون يدخل دائرة المرشحين لقيادة الإسماعيلي

حقيقة هروب رانيا يوسف بعد تصريحاتها المثيرة

سأعود في أقرب وقت.. عمرو السولية يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

التنمية المحلية عن الغلق الكامل: كل الاحتمالات قائمة

كارثة تواجه القطب الثالث | الإسماعيلي مهدد بخصم 6 نقاط بسبب إبراهيم حسن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات RENEGADE 2020 عملاقة JEEP الصغيرة | صور

من غير تعب.. 3 خطوات فعالة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل