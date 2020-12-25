بسبب كورونا .. منتخب الكرة النسائية يستدعى 5 لاعبات جدد لمواجهة لبنان وديا غدا

اختتم منتخب مصر لكرة القدم النسائية دون الـ 20 عاما، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب لبنان في اللقاء الودي الثاني المقرر إقامته غدا السبت علي استاد بتروسبورت في الثانية ظهرا في ختام المعسكر المغلق لحفيدات الفراعنة استعدادا لتصفيات الأمم الإفريقية وكأس العالم.









واستعان أحمد رمضان المدير الفني 5 لاعبات للانضمام للمعسكر، هن "فريدة امير وملك مراد وندى الغريب ونور نيازي وفرح هشام"، وشاركن في المران استعدادا للقاء لتعويض غياب 5 لاعبات لإصابتهن بفيروس كورونا حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعزلهن حفاظا علي سلامة باقي اللاعبات .





وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في المباراة الأولي بثلاثية مقابل هدف. ويسعي الجهاز أحمد رمضان المدير الفني لتقدم مباراة قوية وتحقيق الفوز في مباراة الغد.



