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فن

ظهور نادر.. شاهد كيف أصبحت جنا عمرو في الكريسماس

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:20 م
جنا عمرو
جنا عمرو
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سعيد فراج
نشرت الفنانة الشابة جنا عمرو، صورة جديدة لها في ظهور نادر لها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها تحتفل بـ الكريسماس، وعلقت على الصورة قائلة: «عيد سعيد لكل اصحابي المسيحيين». 

وكانت جنا عمرو، قد احتفلت في شهر يونيو الماضي بعيد ميلادها الـ15، وفاجأت المتابعين بعدما أصبحت شابة.

ووجهت جنا، رسالة إلى متابعيها وأصدقائها آنذاك، قائلة: «في عيد ميلادي الـ15، عاوزه أشكركم كلكم على دعمكم وحبكم ليا كل الوقت دا.. بحبكوا اوي». 

يأتي ذلك عقب الضجة الكبيرة التي أثارتها جنا عمرو، بعد الصورة التي نشرتها في أول أيام عيد الفطر المبارك، لتعود بها للظهور بعد فترة من الغياب الفني دامت 3 سنوات، وتصدرت بعدها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل. 

وتفاجأ متابعو جنا عمرو، بصورتها الحديثة التي ظهرت فيها، بعدما أصبحت شابة تبلغ من العمر 15 عامًا، لاسيما وأنها لا تنشر صورا حديثة بشكل مستمر، فلاحظ المتابعون التغير الكبير الذي حدث لها. 

وكان احدث أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج  شركة "ميرور للإنتاج الفنى" للمنتج سامر جميل، وشارك في بطولته كل من رامي غيط، وعمرو رمزي، وراندا البحيري، وميريهان حسين، ونهال عنبر، والفنان الراحل أحمد راتب، ورانيا محمود ياسين. 

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