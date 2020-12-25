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أخبار العالم

العثور على أشلاء بشرية قرب موقع انفجار ناشفيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:55 م
العثور على أشلاء
العثور على أشلاء بشرية قرب موقع انفجار ناشفيل
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بالعثور على أشلاء بشرية قرب موقع الانفجار في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مصادر في قوات إنفاذ القانون قولها إنهم عثروا على ما يبدو أنه أشلاء بشرية قرب موقع انفجار ناشفيل، لكنهم لم يوضحوا ما إذا كانت الرفات تعود لشخص على صلة بتنفيذ التفجير أو إذا كان أحد الضحايا.

وانفجرت عربة سكن متنقلة صباح يوم الجمعة وسط ناشفيل عشية احتفالات عيد الميلاد، ما خلف دمارا واسعا وأضرارا بنحو 20 مبنى.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن الانفجار كان "عمل متعمد" وألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية في المدينة.

ونقل 3 أشخاص إلى المستشفى على خلفية انفجار سيارة ناشفيل، كما أصيب ضابط بجروح طفيفة وفقد آخر سمعه، وفقا لشرطة المدينة.

من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية وقف الرحلات الجوية مؤقتا من مطار ناشفيل الدولي بسبب مشاكل في الاتصالات جراء الانفجار.

فيما تؤكد الشرطة أن كمية المتفجرات المستخدمة في الحادث غير مسبوقة في تاريخ الهجمات المماثلة داخل الولايات المتحدة، بينما يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" التحقيقات لتحديد المسؤولين عن التفجير.
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