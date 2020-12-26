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توك شو

الحمل يضعف المناعة.. أستاذ نساء وتوليد: كورونا ينتقل للجنين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء والتوليد بالقصر العينى، إن فيروس كورونا المستجد يؤثر بشكل كبير على السيدات الحوامل، موضحًا أن الحمل يضعف جهاز المناعة، ولذلك على الحوامل الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

وأضاف "أبو القاسم" خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة " SHC" ، أن هناك دراسات فى الصين أكدت أن فيروس كورونا ينتقل للجنين داخل بطن السيدة الحامل،  وهناك أطفال تصاب بكورونا بعد الولادة، ولذلك نطالب بتأجيل الحمل لبعد الانتهاء من فيروس كورونا.

وأوضح، أن العالم بالكامل يعانى من انتشار فيروس كورونا المستجد والسلالات الجديدة التى ظهرت في بعض الدول، موضحًا أن اقتصاد العالم لا يتحمل تلك المشكلات الصعبة، وأن هذه المرحلة تعتبر ذروة انتشار فيروس كورونا ولذلك على الجميع توخى الحذر، مؤكدًا أن الفيروس يتسبب في مشكلات بـ العظام وجميع أعضاء الجسم ولكن الفيروس هدفه الرئيسي هو الجهاز التنفسي.

ولفت إلى أن أي سيدة تعانى من صعوبة فى التنفس أو تكسير فى الجسم عليها أن تذهب لـ الطبيب المتخصص وأنه يتمنى من السيدات تجنب الحمل في هذه المرحلة، لان الحمل يسبب ضعف في مناعة لدي السيدات.

وأشار أن السيدات الحوامل لن تحصل على لقاح كورونا، وذلك لكونها حامل والعلم حتى الآن لا يعلم تأثير اللقاح على الجنين، ولذلك " على السيدات تأجيل الانجاب في هذه الفترة".
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