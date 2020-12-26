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رياضة

10 ملايين دولار.. الزمالك: نريد تحقيق أقصى استفادة من احتراف مصطفى محمد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالفريق تلقى عروضًا من جانب فرنسا والبرتغال وتركيا للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"مصطفى محمد تلقى عرضًا بـ3.5 مليون دولار وهذا مبلغ نراه قليل".

وتابع :"في الوقت الحالي نريد الحصول على خمسة ملايين دولار لكي نوافق على رحيل مصطفى محمد، لكن نريد تحقيق أقصى استفادة مالية من اللاعب لذا نريد بيعه بعد الأولمبياد".

وأوضح :"بعد الأولمبياد المقبل سنطلب 10 ملايين دولار لبيع اللاعب، الزمالك يحتاج في الوقت الحالي إلى كل دولار".

وشهد مران أمس الجمعة غياب مصطفى محمد عن التدريبات دون الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو. 

ويعتبر مصطفى محمد أحد أهم أوراق الزمالك الهجومية في الموسم المنقضي الأمر الذي جعله يتلقى عدة عروض رسمية لعل من أبرزهم من فنربخشة وجالاتا سراي التركيين.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك مع الزمالك في الموسم الحالي (2020 - 2021) في مباراتين أمام المقاولون العرب وبيراميدز، ونجح المهاجم الشاب في التسجيل مرتين.
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