يسرا اللوزي: كنت قلقانة وخائفة جدا في بداية فترة كورونا.. فيديو





قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها وضعت طفلتها "نادية" منذ 7 أشهر فقط، مشيرة إلى أن الفيديو الذي قامت بنشره كان قبل الولادة بوقت قليل جدا.





وأضافت «اللوزي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن هذا الفيديو كان في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد وكان الجميع لديه تخاوفات من تلك الفيروس الغريب.





وتابعت الفنانة يسرا اللوزي أنها كانت تقوم بإرسال أسئلة للأطباء بهل سيولد الطفل مصاب بكورونا وما هو العلاج له وهل الرضاعة ستكون خطر علي الطفل في حال إصابة والدته بكورونا أم لا.





وأوضحت يسرا اللوزي أنها من الشخصيات الفضولية جدا التي تحب أن تعرف كل ما يدور حولها لكن في أمر الكشف عن الجنين تتمسك وتصبر حتي يأتي المولود.

عرضت الإعلامية مني الشاذلي مقطع فيديو للفنانة يسرا اللوزي كانت قد نشرته علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها قبل ولادتها بفترة قليلة تقول فيه "زميلاتي الحوامل.. كيف حالكم.. وما هي مخاوفكم الآن في ظل انتشار فيروس كورونا مع اقتراب موعد الولادة".