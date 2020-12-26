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فن

شاهد... سمية الخشاب تحتفل بـ الكريسماس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
احتفلت الفنانة  بالكريسماس، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

ونشرت سمية الخشاب صورة جديدة وعلقت قائلة: Merry Christmas to my all Freinds,my fans

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها كالآتي:
 
القمر منورة الدنيا – جميلة كالعادة - كل سنة و انتي طيبة
 
وألزمت محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.
 
وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.
 
وكانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.
 
وقدمت "الخشاب"، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.
 
ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية.
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