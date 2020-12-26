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أخبار العالم

فرنسا تسجل 159 وفاة و20 ألفا إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:08 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 159 حالة وفاة و20 ألفا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم السبت، حسبما نقلت قناة (فرانس 24)- أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 62 ألفا و427، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و547 ألفا و771.

يذكر أن فرنسا تعد سابع أعلى حصيلة في العالم في عدد الوفيات والإصابات جراء جائحة كورونا.
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