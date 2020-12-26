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محمد جاد: مدينة نصر تعيش واقعا جديدا..ونقل آلاف الأهالي من الهجانة لـ"أهالينا"..فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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نورهان رأفت
قال الإعلامي محمد جاد، إن أعمال تطوير "عزبة الهجانة "، شملت نقل بعض الأهالي من بعض المناطق الخطيرة ، إلى مدينة "أهالينا" ، والتي تتميز بمرافق كاملة، وحياة آدمية .

وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن فكرة تطوير المرافق والطرق ، أصبحت من أهم الملفات التي ترعاها الدولة المصرية ، معقبا : "مدينة نصر تعيش واقعا جديدا" .

ولفت "جاد" إلى أن أعمال التطوير معتمدة على أنظمة حديثة ، ومتطورة ، توفر على الدولة المصرية ، التكلفة المرتفعة ، في التشغيل ، مع الحفاظ على المعايير والجودة.

واطلع الرئيس السيسي على تطوير عزبة الهجانة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محالات جديدة للباعة الجائلين.

كما تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كافة الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للأفضل لتلك الأسر والمواطنين.
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