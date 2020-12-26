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أخبار العالم

وصول أول شحنة من لقاح فايزر إلى فرنسا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:15 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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قسم الخارجي
وصلت أول شحنات لقاح فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى فرنسا، اليوم السبت. 

وسجلت السلطات الفرنسية إصابة مواطن عائد من بريطانيا حديثا، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها، أمس الجمعة، إن هذه هي أول إصابة بالسلالة الجديدة في فرنسا.

وتبدأ فرنسا المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في "اثنتين أو ثلاث" دور للمسنين على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء"، وفق ما أفاد به وزير الصحة أوليفييه فيران.

وتوقع فيران وصول كميات "أكبر" من اللقاح "في نهاية يسمبر وبداية يناير"، فيما أكد أن التطعيم "لن يكون إلزاميا".
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