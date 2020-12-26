مقتل شرطيين وإصابة آخرين في عدة انفجارات بكابول

لقي شرطيان مصرعهما، وأصيب آخرون في عدة انفجارات تعرضت لها العاصمة الأفغانية كابول.





ووفقا للوكالة الفرنسية، لقي الشرطيان مصرعهما عقب انفجار قنبلة تم لصقها بسيارتهم وسط كابول، وأصيب مدنيين جراء الإنفجار.





فيما أشارت مصادر بالشرطة الأفغانية إلى أن عنصر آخر أصيب في هجوم مشابه بقنبلة استهدفت شاحنة ثانية للشركة غرب كابول.





كما وقع انفجار ثالث في المدينة لم يسفر عن أي ضحايا أو مصابين.





واستهدف عدد متزايد من الهجمات صحفيين وسياسيين وناشطين حقوقيين مع ازدياد العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.