صحة شمال سيناء تتسلم أجهزة طبية لدعم مستشفى الشيخ زويد المركزي

، اليوم، عددا من الأجهزة الطبية لصالح مستشفى الشيخ زويد المركزي، تزامنا مع زيارة الدكتورة هالة زايد معالي وزيرة الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء، أمس، الجمعة.



وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن الأجهزة التي وصلت عبارة عن: (١٠) أجهزة مينتور، (١٥) كرسيا لمرضى الغسيل الكلوي، و(٢) جهاز رسم قلب ، و(٣) أجهزة شفاط جراحي، و(٥) ترابيزات عمليات هيدروليك، و(٦) أجهزة نيبوليزر .. وسيتم توريد هذه الأجهزة إلى



وأكد وكيل وزارة الصحة أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتوفير الرعاية الكاملة لحالات الاشتباه ومصابى كورونا، فقد تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه والاصابة بكورونا للحالات البسيطة والمتوسطة، وأنه فى حالة الاحتياج للعناية المركزة يتم نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام لاستكمال العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.



ووافقت وزيرة الصحة أثناء زيارتها لمحافظة شمال سيناء أمس الجمعة، على مطلب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ، بشأن إقامة مستشفى للطوارئ في قرية رمانة، وكذا سرعة استكمال مخزن الأدوية. وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن الأجهزة التي وصلت عبارة عن: (١٠) أجهزة مينتور، (١٥) كرسيا لمرضى الغسيل الكلوي، و(٢) جهاز رسم قلب ، و(٣) أجهزة شفاط جراحي، و(٥) ترابيزات عمليات هيدروليك، و(٦) أجهزة نيبوليزر .. وسيتم توريد هذه الأجهزة إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي بعد الانتهاء من الإجراءات المخزنية خلال يومين.وأكد وكيل وزارة الصحة أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتوفير الرعاية الكاملة لحالات الاشتباه ومصابى كورونا، فقد تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه والاصابة بكورونا للحالات البسيطة والمتوسطة، وأنه فى حالة الاحتياج للعناية المركزة يتم نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام لاستكمال العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.ووافقت وزيرة الصحة أثناء زيارتها لمحافظة شمال سيناء أمس الجمعة، على مطلب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ، بشأن إقامة مستشفى للطوارئ في قرية رمانة، وكذا سرعة استكمال مخزن الأدوية.



كما وافقت على إمداد مستشفيات المحافظة بـ (5 ماكينات غسيل كلوي، 15 كرسي غسيل كلوي، 15 جهاز مونيتور لزيادة أسرة الرعاية بالمستشفيات، 3 شفاطات كهربائية، 2 جهاز نيبوليزر، 3 أجهزة رسم قلب، 2 ترابيزة عمليات، 50 أسطوانة أكسجين، 9 آلاف سرنجة ذاتية التدمير، 1000 كيلو قطن، 800 قسطرة، 400 عدسة لاصقة صلبة.



وإرسال أكثر من 5 آلاف عبوة من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا لمستشفيات المحافظة، علاوة على توفير 20 كرسيا متحركا لمستشفيات شمال سيناء، و إرسال جهاز غازات دم، ومستلزمات قسطرة قلبية، والفرش اللازم لتجديد سكن الأطباء، إلى محافظة شمال سيناء.



وقالت الوزير، إنه تم تكليف المقاولين العرب بعمل صيانة فورية ودورية لمستشفيات محافظة شمال سيناء، إلى جانب أهمية عمل وأنه متابعة استباقية للأدوية والأجهزة والمعدات الموجودة بالمستشفيات العامة والمركزية والقروية والنموجية.









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كما أنه سيتم تجهيز مخزن مديرية الصحة الموجودة ليعمل خلال 15 يوما وسيتم إمداده بكل الأدوية المطلوبة بشكل كاف، وأن نسبة استكمال التمريض فى شمال سيناء بزيادة بنسبة 31%.اقرأ أيضا: