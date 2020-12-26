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أخبار العالم

القصف الإسرائيلي على سوريا استهدف مصنع صواريخ إيرانيا.. تفاصيل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على سوريا استهدف مصنع صواريخ إيراني
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سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، السبت، أن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا استهدف مصنع صواريخ إيرانيا في ريف حماة، وأسفر عن مقتل 6 مقاتلين مدعومين من طهران.


وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن جميع القتلى مسلحون غير سوريين يقاتلون إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، موضحًا أن الصواريخ التي أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران في منطقة مصياف بمحافظة حماة.


ودمرت الصواريخ مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف.


يذكر أن مستودعات عسكرية ضمن "معامل الدفاع" في ريف مصياف تعرضت لقصف إسرائيلي لأكثر من مرة في السنوات الأخيرة أسفر عن خسائر بشرية ومادية.


ولم تعلق موسكو التي تنشر منظومات صواريخ متطورة في سوريا، في وقت دانت دمشق القصف.


وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة مصياف".


ورغم أن إسرائيل الرسمية امتنعت عن الإقرار بالقصف، فإن تقارير إعلامية في تل أبيب أكدت مسار الصواريخ التي انطلقت من سفن حربية مقابل شواطئ طرابلس، وطارت فوق الأجواء اللبنانية، وتسببت في حرف مسار طائرة "عال" مدنية نقلت بضائع من الصين عبر الأجواء التركية وسمع صوت تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.
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