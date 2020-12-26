حكم أداء سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة.. الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء سنة الفجر القبلية الفائتة بعد الانتهاء من صلاة الفجر.





وأضاف "ممدوح"، في فتوى له، ردًا على سؤال "هل يجوز أداء صلاة سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة؟"، أنه قد ورد في الحديث الشريف أن رسول الله فاتته سنة الفجر القبلية فقضاها بعد أن صلى الفريضة.





صلاة الفجر

صلاة الفجر أو صلاة الصبح هي أوّل الصلوات الخمس المفروضات على جميع المسلمين، وهي صلاة جهرية تتكوّن من ركعتين مفروضة وركعتين سنة قبلها وتسمّى سنة الفجر أو ركعتا الفجر وهي سنة مؤكّدة واظب عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وقد سُمّيت صلاة الفجر بهذا الاسم نسبةً إلى وقتها من الصبح الذي ينجلي فيه الظلام وينتشر الضوء في جميع الآفاق فقد سٌمّي فجرًا لانفجار الضوء وزوال العتمة والليل.





حكم صلاة الفجر