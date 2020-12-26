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فن

من أسوان.. إنجى المقدم تبهر متابعيها بإطلالة صيفية عبر إنستجرام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة إنجى المقدم صورة جديدة لمتابعيها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت إنجى المقدم فى الصورة بإطلالة صيفية ملفتة من أسوان، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.


وعلقت إنجى المقدم على الصورة قائلة: "أسوان.. طبيعة، جمال، سكينة وطاقة إيجابية".


وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.


وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

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