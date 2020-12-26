البرلمان يستقبل نواب التنسيقية لاستخراج كارنيهات العضوية

استقبل منذ قليل المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، نواب شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد وصولهم لمقر البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية.





وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلى أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.





ويأتى ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا





يذكر أن 230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلون عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة أنهوا إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وتسلم أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهى 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائبا أوراقهم من إجمالي 85 نائبا.

وتوافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا على مقر البرلمان لتسلم كارنيهات العضوية وتضم القائمة ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.





أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من غدٍ، الأحد، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.





ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب 12 محافظة هي (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي 86 نائبا.



