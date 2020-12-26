بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ البحيرة ووزير التنمية المحلية يفتتحان مدرسة وادي النطرون الزراعية

ا فتتح اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مبنى الإدارة التعليمية بمركز وادي النطرون، مقام على مساحة 250 متر مربع بـ 3 أدوار وبتكلفة 4,2 مليون جنيه.





وقام الوزير والمحافظ بافتتاح مدرسة وادي النطرون الثانوية الزراعية على مساحة 19.5 فدان وبتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، والمقامة وفقا لأحدث النظم والتقنيات الحديثة تأكيدا على اهتمام الدولة بدور التعليم الفني وأهميته باعتباره النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والزراعية الجديدة وتطويرها وتزويدها بكل الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة.





وتضم المدرسة 17 مبنى بالإضافة للأفنية والمساحات الخضراء والطرق الداخلية على مساحة ٢٦٤٥٠ م٢، وتم إنشائها على مستويات بمناسيب مختلفة مقسمة إلى ٣ شرائح متساوية يفصل بينهم أسوار من الدبش منها مزرعة مجهزة ومؤسسة للزراعة وملحق بها مبنى الطلمبات وبئر المياه محاطة بأسوار مباني من أربعة جهات بمساحة ١١ فدانا، بالإضافة إلى ١٧ مبنى عبارة عن (مبنى الفصول والإدارة على مساحة ٥٠٠ م٢، مكون من خمسة أدوار يحتوى على الفراغات و١٥ فصلا دراسيا و٣ معامل و٢ صالة عمل ومجالات ومكتبة وكمبيوتر وفراغ متعدد ومكاتب إدارية دورات مياة للبنين وأخرى للبنات بطاقة استيعابية للطلاب تصل إلى ١٠٠٠ طالب، ٢ مبنى للحارس و٧ بوابات على الأسوار - مبنى الجراج بمساحة ٣٠٠ م٢ يحتوي على ٣ جراجات، يسع كل واحد منهم من ٤ إلى ٦ مركبات، مبنى المخازن بمساحة ٤٠٠ م٢ يحتوى على ٥ مخازن وحجرات إدارية ودورات مياة - مبنى الوحدة المنحلية بمساحة ١٦٠ م٢ يحتوى على معمل وحجرة للفرز وحجرة إدارة ومخزن ملحق أمام المنحل وحدات خشبية تعاريش للنحل بعدد ٦ تعريشات بمساحة ٣٠ م٢ لكل واحدة.





كما تضمن المبنى ٢ حوض زهور كبير مساحة الواحد ٢٠ م٢ مزروعة بنباتات مزهرة - مبنى المسجد بمساحة ٨٠ م٢ يسع ٦٠ شخصا - مبانى الصوب الزجاجية ٢ صوبة مساحة الواحدة ٨٠ م٢، تحتوي على أحواض زرع سفلية مزروعة نباتات مزهرة وأحواض زرع علوية مجهزة لقصاري الزرع - مبنى الحيوان على مساحة ١٨٠٠ م٢ يحتوى على حظيرة ومبيت الأغنام بطاقة استيعابية ٧٠ رأس ماعز - أحواش البقر والجاموس، و٨ أحواش بمساحة الواحد ٦٠ م٢ بمساحة إجمالية ٤٨٠ م٢ تسع لـ ١٠٠ رأس، وملحق على المبنى محلب آلى بطاقة استيعابية ٦ حيوانات للدفعة الواحدة، وكذلك ملحق على المبنى حضانة للعجول تسع، ١٠ عجول صغيرة وكذا غرفتين للولادة وغرفة مشرحة وغرفة لعزل الحيوانات المصابة تسع حوالى ١٠ حيوانات، كما يشتمل المبنى على مخازن للعليقة والقش والدريسة ودورات مياة سيدات ورجال ومشارب ومداور للحيوانات - مبنى الألبان والصناعات الغذائية على مساحة ١٠٠٠ م٢ تقريبًا مكون من دورين، الدور الأرضي يحتوى على ٤ معامل للألبان ومنتجاتها.





كما يتضمن الدور الأول علوي على ٣ معامل للصناعات الغذائية ويشتمل على حجرات إدارية ومخازن ودورات مياة وصالة داخلية مكشوفة - مبنى ورشة النجارة بمساحة ٥٨٠ م٢ يحتوي على صالة الورشة ومخازن وحجرة بالميزانين للمدرسين - مبنى ورشة الميكانيكا بمساحة ٥٥٠ م٢ يحتوى على صالة الورشة ومشاحم ومخازن وحجرة بالميزانين للمدرسين - مبنى عنبر تسمين الدواجن بمساحة ٢٠٠ م٢ تقريبًا يشمل العنبر بمساحة ١٠٠ م٢ على نظام العنابر المفتوحة بطاقة إنتاجية للدورة الواحدة تصل إلى ١٠٠٠ فرخ صيفًا و١٥٠٠ فرخ شتاءً، ويشمل المبنى مخزن للعليقة وغرفة للمراقبة والإدارة ودورة مياة ومغسلة - مبنى عنبر البياض للدواجن بنفس مساحات وتوزيع فراغات عنبر التسمين والطاقة الإنتاجية للدورة الواحدة ١٠٠٠ فرخ صيفًا و١٥٠٠ شتاءً - مبنى عنبر الأرانب بنفس مساحات وتوزيع فراغات العنابر السابقة وبطاقة إنتاجية يسع إلى ٥٠ أرنب أمهات وصغارها لكل أم من ٤ إلى ١٢ صغيرا ويعمل بنظام العنابر المفتوحة - مبنى عنبر تربية البط بنفس مساحات وفراغات ومواصفات العنابر السابقة وبطاقة إنتاجية تصل إلى ٥٠٠ بطة فى الدورة الانتاجية الواحدة.





وأشاد وزير التنمية المحلية بالمدرسة كنموذج متميز لتقديم أحدث النظم والتقنيات، مشيرا إلى أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.





كما أكد محافظ البحيرة أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط من إنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.





وأشاد المحافظ، بالدعم الكبير والاهتمام المتواصل والمستمر لوزير التنمية المحلية للمحافظة لتخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، الأمر الذى اثمر خلال العامين الماضين فقط عن تنفيذ اكثر من 3000 مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 55,5 مليار جنية.





حضر افتتاح المدرسة ومبنى الادارة التعليمية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشمونى سكرتير عام المحافظة، كامل غطاس رئيس مدينة وادى النطرون، ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء نير حمدى نائب رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية، هالة عبد الله مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بالبحيرة، المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط الدكتور هشام الهلباوى مدير مشروع تنمية صعيد مصر بالوزارة واعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات الوزارة والمحافظة.





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