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تعليم

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إحالة أعضاء هيئة تدريس ومسؤولين بجامعة طنطا للتحقيق

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:43 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
أحال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عددا من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولين بعدد من كليات الجامعة للتحقيق العاجل على خلفية تزاحم الطلاب بالمدرج المركزى بالمجمع الطبي ، اليوم، وذلك بسبب مخالفتهم تعليمات الجامعة بشأن الالتزام بالاجراءات الاحترازية مما يهدد صحة وسلامة الطلاب، خاصة فى ظل تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد.


وأكد رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين للإجراءات الوقائية، موضحًا أن هذه العقوبات لا تقتصر على الطلاب بالجامعة وحدهم بل سيتم تطبيق عقوبات على الإداريين بالكليات وأعضاء هيئة التدريس حال عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية.

وناشد الدكتور محمود ذكي عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع وتجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إحالة أعضاء هيئة تدريس ومسؤولين بجامعة طنطا للتحقيق
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إحالة أعضاء هيئة تدريس ومسؤولين بجامعة طنطا للتحقيق
لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إحالة أعضاء هيئة تدريس ومسؤولين بجامعة طنطا للتحقيق
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