محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكباري المشاة بطريق الفيوم

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكباري المشاة الجاري إنشاؤها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطريق الفيوم لخدمة عبور المشاة بمناطق (مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية- حدائق الأهرام)، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وللتيسير عليهم أثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث.





وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بتخصيص إدارة لمتابعة أعمال صيانة تلك الكبارى بشكل دوري لضمان استمرار كفاءة السلالم الكهربائية والنظافة العامة موجها بتطوير الممشى المجاور لكباري المشاة بجوار منطقة التجنيد ومدخل مساكن الشباب ورفع كفاءة الأسوار ليتماشى مع مخطط التطوير الحضاري الجاري تنفيذه بالمناطق المؤدية للمتحف المصري الكبير.





وتفقد محافظ الجيزة البوابة الأولي لقطاع هضبة الأهرام موجها بالتنسيق مع الجمعية المسئولة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحقيق الانضباط بالشارع وازاله اي معوقات تواجه المواطنين بالإضافة إلى التنبيه على المواطنين اصحاب الأراضي الفضاء بضرورة إقامة أسوار للأراضي لضمان عدم إلقاء المخلفات بها.





وكلف المحافظ مديرية الطرق وحي الهرم بعقد اجتماع تنسيقي مع اجهزة المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومترو الانفاق) لمراجعه شبكات المرافق للبدء في طرح اعمال تطوير ورصف عدد من المحاور المرورية المؤدية الي المتحف المصري الكبير بنطاق مناطق حدائق الأهرام القديمة وهضبة الأهرام ومساكن الشباب ومنطقه التجنيد والرماية.