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أصل الحكاية

عيار كام؟.. تاريخ دمغة الذهب ومعاني الأختام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:53 م
تاريخ دمغة الذهب
تاريخ دمغة الذهب
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مايكل عياد
أختام الذهب.. الأختام الخاصة بالمشغولات المعدنية بصفة عامة عبارة عن علامة رسمية خاصة لكل بلد، حيث تقوم بعمل مصنوعات من المعادن الثمينة كالذهب أو الفضة أو البلاتين لإثبات عيارها، ويطلق عليها "دمغة المصوغات"، ويحدد القانون مواصفات معينة من المعادن ذات القيمة، ويجبر الصناع على العمل بها واستعمالها، وإلا تسحب المصوغات التي لا تتطابق المواصفات المطلوبة التي ينص عليها القانون.

وينطبق قانون الدمغة على كافة المصنوعات الذهبية والفضية والبلاتينية، كما أنها يمكن أن توضع علي أي مكان فالمهم أن تكون واضحة ويمكن تميزها، ولكن بالطريقة التي لا تسبب تشوه فى شكل المصوغة.


دمغة المشغولات الأجنبية
المشغولات الذهب المستوردة يجب أن تحمل الدمغة أيضا لكن المصوغات التي صنعت قبل عام 1900 ميلادية في بريطانيا لا تحتاج إلى دمغة، وتفحص المصوغات عن طريق إرسالها إلى مختبر لتحللها ثم تقوم الجهات المختصة بدمغها في هذا المختبر كما أن هناك 3 أنواع من العلامات على المصوغات وتشكل معًا دمغة المصوغات وهي:

علامة المعيار
علامة المكتب
علامة التاريخ

علامات دمغة المصوغات

- علامة المعيار:
هي المسؤولة عن توضيح أن المعدن المستعمل في المصوغة قد تم التأكد منه وفحصه وأنه يطابق النقاوة المقررة ، فمثلًا يضع المكتب البريطاني لفحص المصوغات علامات على المصوغات الذهبية طبقا لــ 4 معايير للنقاوة هي (916,6 – 750 – 585 – 375) وهذه النسب تمثل نسبة الذهب في المصوغة من أصل ألف كما توضع العلامة على المصوغة طبقا لنسبة الذهب في معدن المصوغة.

علامة المكتب
تعبر عن المركز الذي قام بالتحليل للمصوغة والختم ويمكن رؤيتها علي المصوغات، حيث يحدد الصانع من خلاله مكان إرسال مصوغاته لأي مركز يريدونه من المراكز القريبة ويختلف شكله من مركز إلى آخر.

علامة التاريخ
هي العلامة المسئولة عن توضيح التاريخ الذي تم فيه دمغ المصوغة.

وقبل أن ترسل المصوغة لمراكز التحليل تدمغ عليها علامة يطلق عليها اسم "علامة الكفيل"، حيث تدل هذه العلامة علي الصانع أو من طلب صنع المصوغة، فقديما كان للصناع الحرية في اختيار علامتهم الخاصة بهم وتتخذ شكلا رمزيا كالتاج مثلا ولكن فيما بعد أجبر القانون الصناع على أن يضعوا حرفين من اسمهم الكامل.

ختم الذهب
يلاحظ وجود كتابة بالأرقام 18 أو 21 أو 24 وغيرهم والتي تمثل العيار من المعدن الثمين المصنوع منه المصوغة، أما بالنسبة إلى ختم المصوغات الإيطالية فيكتب باللغة الإنجليزية حرف ( I ) وبجانبه رقم العيار وغالبا ما يكون عيار 18 قيراطا، وعلي المصوغات السويسرية يُوضع حرف ( S ).
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