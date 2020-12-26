تخفيف الحكم من 10 سنوات لـ 3 فى إعادة محاكمة متهم بـ خلية الجيزة الإرهابية

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بحكمها فى إعادة محاكمة المتهم محمود محمد سبق الحكم عليه غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية".





وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن 3 سنوات عما أسند أليه.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.





وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم، قد قضت فى أكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.





وأسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.