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أخبار العالم

جاهزون للرد على أي هجوم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش الليبي إلى تركيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:55 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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قسم الخارجي
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد محجوب، أن الجيش الليبي جاهز للرد على أي هجوم يستهدف منطقة الهلال النفطي، والتصدي للأطماع التركية. 

وقال "محجوب"، وفق ما نقلته "سكاي نيوز"، "لا بد من إخراج القوات التركية وميليشياتها من ليبيا وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار". 

وحول تبادل المحتجزين، أشار "محجوب"، إلى أن عملية تبادل المحتجزين تمت بأجواء إيجابية، معلنا الاستعداد لمزيد من عمليات التبادل. 

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، الأربعاء الماضي، رفع درجة الاستعداد في صفوف الجيش، وذلك عقب رصد حشد كبير للميلشيات المسلحة والتكفيريين بالأسلحة التركية. 

وقال البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش الليبي إنه تقرر رفع درجة الاستعداد بعدما تم رصد  تحشيد كبير للمليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة. 

وأضاف "تحشيد المليشيات وتهديدهم بالهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة بل والشرق بالكامل انتهاكا صريحًا لمبادئ وقف أطلاق النار". 

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