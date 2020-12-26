فراعنة تقليد.. حكاية بيع الآثار المضروبة فى فيلا الشيخ زايد

مازال البعض يحرص فى تحقيق حلم الثراء السريع بطرق إحتيالية عن طريق استدراج الراغبين فى شراء الآثار والاتجار فيها لتحقيق هذا الهدف أيضًا ، وبيعهم آثارًا مقلدة للوصول إلى هدفهم غير المشروع .







إلا أن أعين أجهزة الإدارة العامة لشرطة السياحة والاثار برئاسة اللواء محمد عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والاثار، في يقظة دائمة امام هؤلاء المحتالين.





حيث تمكنت الإدارة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج الآثار المقلدة عبر الإنترنت.