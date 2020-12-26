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عواصف ثلجية تضرب إيران وتخلف حصيلة قتلى ومصابين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو رصد قتلى وجرحى جراء انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال طهران. 

ولقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، فضلًا عن إنقاذ مائة شخص كانوا عالقين؛ إثر انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران، وسط عمليات البحث عن مفقودين.

من جهته أفاد الهلال الأحمر الإيراني بالعثور على ستة قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 في عداد المفقودين.

بدوره قال حمید مساعدي، رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، إن عدد قتلى الانهيارات الثلجية في مرتفعات طهران ارتفع إلى ثمانية، و"لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقینا العديد من الاتصالات من عائلات أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات ولم يعودوا إلى منازلهم منذ ليلة أمس".

يذكر أن صحيفة "القبس" الكويتية، قد أعلنت أول أمس الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة من إيران، أن طهران تعزز أنظمة الدفاع الجوي الواقعة بالقرب من منشآتها النووية كإجراء احترازي من الضربات الصاروخية الأمريكية المحتملة.

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