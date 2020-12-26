الصحة الفلسطينية: وصول لقاحات كورونا خلال أسبوعين

قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة اليوم السبت، إنه من المقرر بدء وصول لقاحات فيروس كورونا إلى فلسطين خلال أسبوعين.





وذكر الشخرة أن الوزارة على تواصل يومي مع منظمة الصحة العالمية والشركات الدولية بشأن سرعة توفير اللقاح.





وأوضح أنه من المقرر بدء وصول اللقاحات خلال أسبوعين، فيما لم يتم بعد معرفة نوع اللقاح الذي سيصل أولا إلى فلسطين، والوزارة تتواصل مع جميع الشركات المنتجة.





وذكر أن الوزارة تسعى كذلك لتوفير أجهزة فحص السلالة الجديدة لمرض كورونا، مشيرا إلى أن كل القادمين من الدول المصابة بالسلالة الجديدة للمرض يتم حجرهم إجباريا في الفنادق.





ونبه الشخرة إلى أن معدلات الإصابات في فلسطين ما تزال بنسبة مرتفعة، والكثير من الأهالي لم يلتزموا بعدم التنقل بين المحافظات في الضفة الغربية، محذرا من "أن الوضع الوبائي في فلسطين كارثي ويتجه للأصعب والأخطر".





وكانت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 وفاة و1306 إصابات جديدة مقابل 1400 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة في البلاد.





وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بأنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في قطاع غزة و9 حالات في الضفة الغربية.





وأشارت الوزارة إلى وجود 121 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.





وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في البلاد بـ(كوفيد-19) إلى 1406 فيما ترتفع حصيلة الإصابات إلى 148540 منهم 123121 حالة تعاف بحسب بيانات رسمية.