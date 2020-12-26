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الشفاء على حسب قوة المناعة.. شاهد | أيمن الشيبي يكشف حقيقة السلالات الجديدة من كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:12 م
أيمن الشيبى
أيمن الشيبى
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داليا أحمد
قال أيمن الشبينى، مدير المعامل البحثية بـ "زويل"، إن هناك علاقة بين العاقل "الإنسان" والفيروس المسبب للمرض، وإذا كان الفيروس أعداد كبيرة داخل جسم الإنسان والجهاز المناعي ضعيف فيكون للفيروس القدرة الأكبر على إحداث انتصار مؤقت، أما لو الجهاز المناعى قوى وجرعة الفيروس ضعيف فيكون الإصابة الخفيفة.

وأشار أيمن الشبينى، خلال مداخلته الهاتفية على شاشة "اكسترا نيوز" الجهاز المناعي للاعبى الكرة قوى بفضل ممارستهم للرياضة فيكون توقيت الشفاء من الفيروس قليل بالمقارنة بالشخص العادي، موضخًا أن أجهزة استقبال الفيروس موجودة فى كل أعضاء جسم الإنسان وهذا يتوقف على حسب عدده، ومساره وعلى حسب الحالة البدنية والصحية ،وقوة الجهاز المناعي للشخص، بالإضافة إلى إصابته بأمراض مزمنة والتى تؤدى إلى حدوث حالات الوفاة عند بعض الأشخاص.

وأضاف أيمن الشبينى، أن اللقاح له القدرة على تقوية الجهاز المناعى فيكون له الغلبة والقدرة على الحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أنه فى حالة وجود حالتين إصابة فى نفس المكان يزيد من فرص التعرض والبقاء مدة أطول فى الشفاء وزيادة جرعات الفيروس داخل الجسم، نظرًا لاختلاف الجهاز المناعى بين شخص وآخر، فلابد من تقليل الاختلاط بينهم .

وأكد أنه يوجد حتى الآن سلالة واحدة من فيروس كورونا وأن ما أشيع فى بريطانيا هو حدوث طفرات كثيرة تصل إلى 17 طفرة من السلالة الأم والطفرات معظمها فى البروتين الأساسي الذى يساعد الفيروس أن يمسك فى المستقبل الخاص به، لافتًا إلى أنه فى حالة ظهور سلالة جديدة سيكون من المحتمل عدم فعالية اللقاح عليها، وأن كل اللقاحات التى تم اكتشافها حتى الآن مثل الصينى وفايزر تستطيع العمل على الفيروس .
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