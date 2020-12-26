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رياضة

ساسي يحصل على راحة من مران الزمالك

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:04 م
فرجانى ساسي
فرجانى ساسي
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منتصر الرفاعى - ملك موسي
حصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم  .

يأتي هذا بسبب إصابته بكدمة في القدم خلال مران الأمس، وتواجد اللاعب في مقر النادي اليوم ولم يشارك في التدريبات على أن ينتظم في تدريب الغد.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء سموحة المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب

 وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا  بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.

يذكر أن الفريق بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.
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