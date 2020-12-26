ساسي يحصل على راحة من مران الزمالك

حصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم .
يأتي هذا بسبب إصابته بكدمة في القدم خلال مران الأمس، وتواجد اللاعب في مقر النادي اليوم ولم يشارك في التدريبات على أن ينتظم في تدريب الغد.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء سموحة المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب
وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.
يذكر أن الفريق بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.