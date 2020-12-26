نشرة المرأة والصحة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. فوائد غير متوقعة للبصارة .. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر
السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:01 م
ياسمين صبري
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال هذا التقرير...
يتعافى مرضى COVID-19 من فقدان حاسة الشم والذوق بعد فترة وجيزة، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأعراض لفترة طويلة، يمكن دمج علاج غير دوائي لهم، مثل التدريب على الشم، وهو أمر مفيد بشكل خاص لأولئك الذين لديهم رائحة غائمة أو يجدون صعوبة في تناول الأطعمة أو شربها بشكل منتظم.
يواجه العالم أكبر خطر حول الاصابة بـفيروس كورونا
، الذي يهددنا جميعا خاصة بعد تمكنه من تطوير نفسه وظهور سلالات جديدة منه، تدعم بقاءه بيننا وقتا اكبر لذا يكثف العلماء والأطباء جهودهم فى اكتشاف طرق تساعد فى القضاء على هذا المرض وخفض احتمالات الوفاة .
بينما يستمر فيروس كورونا في إحداث الفوضى في حياتنا، فقد أدت السلالة الجديدة إلى نشر الذعر بين الناس ليس فقط في إنجلترا ولكن حتى في الخارج، ويعمل العلماء بجد لتتبع أصل الفيروس الجديد، لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن. تحتوي البصارة على عدة فوائد مذهلة، فهي تحتوي على كمية عالية من البروتين والخضراوات التي تعمل على تعزيز الصحة وتقوية المناعة، كما تعد
البصارة من الاكلات الشعبية الشهيرة ، ومليئة بالكثير من الفيتامينات والمعادن الصحية...
نشرت الفنانة ياسمين صبري
، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها على البحر.