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رياضة

مصطفى محمد خارج حسابات باتشيكو في مباراة سموحة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:55 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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القسم الرياضي
كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق من حسابات البرتغالي باتشيكو في مباراة سموحة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

يأتي الاستبعاد في ظل غياب اللاعب عن التدريبات في الفترة الأخيرة وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية اليومـ وخضوعه لتدريبات تأهيلية.

ويضغط اللاعب على مسؤولي الزمالك للموافقة على احترافه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد تلقيه عروض احتراف فرنسية وتركية في الأيام القليلة الماضية.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء سموحة المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.

يذكر أن الفريق بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.
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