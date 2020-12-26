مصطفى محمد خارج حسابات باتشيكو في مباراة سموحة

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق من حسابات البرتغالي باتشيكو في مباراة سموحة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.
يأتي الاستبعاد في ظل غياب اللاعب عن التدريبات في الفترة الأخيرة وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية اليومـ وخضوعه لتدريبات تأهيلية.
ويضغط اللاعب على مسؤولي الزمالك للموافقة على احترافه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد تلقيه عروض احتراف فرنسية وتركية في الأيام القليلة الماضية.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء سموحة المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.
يذكر أن الفريق بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.