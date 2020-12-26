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فن

شاهد .. لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف وابنهما أدهم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:13 م
لقاء الخميسي وزوجها
لقاء الخميسي وزوجها وابنهما ادهم
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محمد بدران
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة برفقة زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة وابنها ادهم وكتبت معلقة: "رجالي ❤️❤️ بارك الله فيك 🙏".
وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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