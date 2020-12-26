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وزير الرياضة: لا إيقاف لأي نشاط رياضي إلا بقرار من لجنة الأزمات بمجلس الوزراء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:14 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن  رئيس الوزراء زار مجمع الصالات المغطاة في وجود رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والتشديد على إقامة البطولة وفق اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سيتم اتباع اسلوب الفقاعة الصحية لكل المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي يتم تنظيمها في مصر.

 وتابع:"مجمع الصالات المغطاة تم تطويره على اعلى مستوى".

 وأكمل الوزير: "اللجنة المنظمة تبذل مجهودات كبيرة من أجل إتمام  بطولة مونديال اليد بشكل كبير وكرة اليد في العالم مستمرة ولم تتوقف في أوروبا".

وأكد أنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل كامل بأسلوب الفقاعة الطبية لإتمام  بطولة  كأس العالم لكرة اليد"، مضيفا:"  عندما يصدر قرار من لجنة الأزمات بشأن النشاط الرياضي سوف نوافق عليه، و لا يوجد قرار بإيقاف أي نشاط رياضي إلا بقرار من لجنة الازمات بمجلس الوزراء ".

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